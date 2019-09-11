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РИА Новости

Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО

10:54 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде считает, что новые власти Украины намерены сворачивать с курса страны в ЕС и НАТО, заявила член фракции Виктория Сюмар.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас".
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"Нас чрезвычайно волнуют процессы, которые происходят в сфере европейской, а особенно в евроатлантической интеграции. Эти заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означает фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины", - заявила Сюмар, выступая в Раде в среду.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива
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