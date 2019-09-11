Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Оппозиционная фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде считает, что новые власти Украины намерены сворачивать с курса страны в ЕС и НАТО, заявила член фракции Виктория Сюмар.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба ранее в Брюсселе заявил, что исповедует прагматичный подход в отношениях с НАТО и ЕС. По его словам, Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас".

"Нас чрезвычайно волнуют процессы, которые происходят в сфере европейской, а особенно в евроатлантической интеграции. Эти заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означает фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины", - заявила Сюмар, выступая в Раде в среду.