Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал РИА Новости, что еще месяц назад выяснял ситуацию с непригодным для жилья домом для сирот на основании нескольких жалоб, итоговые материалы были направлены в Следственный комитет и прокуратуру.
По данным СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в поселке Борисоглебском Ярославской области для детей-сирот был построен дом за счет областного бюджета. Однако, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью. Согласно сюжету, районная администрация приняла дом в эксплуатацию с существенными нарушениями. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, затем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, дом ввели в эксплуатацию в апреле 2015 года, позже при осмотре здания были выявлены нарушения, однако местная администрация не предприняла каких-либо мер для их устранения.
"Несколько недель назад нам поступило обращение от четырех сирот, проживающих в этом доме. Мы выезжали на место, сделали фотофиксацию, опросили сирот. На основании материалов подготовили заключение, две недели назад направили его в прокуратуру, Следственный комитет и в областной департамент земельно-имущественных отношений, потому что дом находится в государственной собственности, в собственности субъекта федерации Ярославская область", - рассказал Крупин.
По его словам, на основании материалов проверки состоялось совещание аппарата уполномоченного с региональным департаментом земельно-имущественных отношений.
"Они сделают экспертизу, на основании которой определяется – пригоден ли дом для проживания или нет. Дальше прокуратура и следственные органы сделают свои выводы", - подчеркнул собеседник.
Он отметил, что ранее Борисоглебский районный суд уже обязал застройщика сделать экспертизу. Однако застройщик не выходит на связь и, предположительно, не ведет деятельность.
Также, по словам Крупина, у него остаются вопросы к районной администрации, поскольку она не смогла представить полный пакет разрешительной документации на строительство дома.
"В доме живут очень хорошие семьи. На свои деньги делают ремонты, сами обустроили детскую площадку. Пока они живут в своих квартирах, но в зиму им там находиться, я думаю, будет очень сложно", - резюмировал омбудсмен.