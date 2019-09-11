Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал РИА Новости, что еще месяц назад выяснял ситуацию с непригодным для жилья домом для сирот на основании нескольких жалоб, итоговые материалы были направлены в Следственный комитет и прокуратуру.

По данным СК РФ, в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в поселке Борисоглебском Ярославской области для детей-сирот был построен дом за счет областного бюджета. Однако, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью. Согласно сюжету, районная администрация приняла дом в эксплуатацию с существенными нарушениями. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данную информацию, затем было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, дом ввели в эксплуатацию в апреле 2015 года, позже при осмотре здания были выявлены нарушения, однако местная администрация не предприняла каких-либо мер для их устранения.

"Несколько недель назад нам поступило обращение от четырех сирот, проживающих в этом доме. Мы выезжали на место, сделали фотофиксацию, опросили сирот. На основании материалов подготовили заключение, две недели назад направили его в прокуратуру, Следственный комитет и в областной департамент земельно-имущественных отношений, потому что дом находится в государственной собственности, в собственности субъекта федерации Ярославская область", - рассказал Крупин.

По его словам, на основании материалов проверки состоялось совещание аппарата уполномоченного с региональным департаментом земельно-имущественных отношений.

"Они сделают экспертизу, на основании которой определяется – пригоден ли дом для проживания или нет. Дальше прокуратура и следственные органы сделают свои выводы", - подчеркнул собеседник.

Он отметил, что ранее Борисоглебский районный суд уже обязал застройщика сделать экспертизу. Однако застройщик не выходит на связь и, предположительно, не ведет деятельность.

Также, по словам Крупина, у него остаются вопросы к районной администрации, поскольку она не смогла представить полный пакет разрешительной документации на строительство дома.