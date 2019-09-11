Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Представители музыканта Александра Розенбаума опровергли информацию о второй операции певца.
СМИ в среду сообщили, что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, у артиста, по данным СМИ, была диагностирована онкология.
"Александра Яковлевича не оперировали", - сообщили РИА Новости в офисе певца.
Ранее Розенбауму сделали плановую операцию, продюсер артиста Белла Купсина сообщала РИА Новости, что артист чувствует себя хорошо и скоро вернется к творческой деятельности.