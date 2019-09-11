Роухани прокомментировал отставку Болтона

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США должны понять, что милитаризм не в их интересах, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне произошедшей днем ранее отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"Сегодня, когда враг оказывает на нас максимальное давление, наш путь – стойкость и сопротивление. Американцы должны понять, что милитаристы и милитаризм – не в их интересах. Милитаристы должны уйти, они (США) должны отказаться от ястребиной политики", - сказал Роухани на заседании правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, госсекретарь США Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях ГА ООН возможна.

В свою очередь постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил агентству IRNA, что рано судить о том, как изменится политика США по отношению к Тегерану после отставки советника американского президента, указав, что отстранение от должности – внутреннее дело самих Штатов.

Однако, говоря о возможных переговорах с США, он отметил, что пока Вашингтон не "отменит политику экономического терроризма" против Ирана, речи о переговорах идти не может. Таким образом он повторил озвученную ранее властями Ирана позицию по этому вопросу.