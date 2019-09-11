Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:43Z
https://ria.ru/20190911/1558556816.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152241/39/1522413904_0:184:2848:1786_1036x0_80_0_0_df91e41775fa221042ba5b59a7d0d042.jpg
РИА Новости

Роухани прокомментировал отставку Болтона

10:48 11.09.2019 (обновлено: 11:43 11.09.2019)
1239
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США должны понять, что милитаризм не в их интересах, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне произошедшей днем ранее отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
"Сегодня, когда враг оказывает на нас максимальное давление, наш путь – стойкость и сопротивление. Американцы должны понять, что милитаристы и милитаризм – не в их интересах. Милитаристы должны уйти, они (США) должны отказаться от ястребиной политики", - сказал Роухани на заседании правительства.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 22:26РИА Новости
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, госсекретарь США Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях ГА ООН возможна.
В свою очередь постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил агентству IRNA, что рано судить о том, как изменится политика США по отношению к Тегерану после отставки советника американского президента, указав, что отстранение от должности – внутреннее дело самих Штатов.
Однако, говоря о возможных переговорах с США, он отметил, что пока Вашингтон не "отменит политику экономического терроризма" против Ирана, речи о переговорах идти не может. Таким образом он повторил озвученную ранее властями Ирана позицию по этому вопросу.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы "5+1". Однако Трамп заявил, что снятия санкций не будет.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
11:26РИА Новости
Эксперт назвал отставку экс-советника президента США Болтона ожидаемой
2110104
Обсудить 2
Хасан РоуханиДжон БолтонДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Геннадий Зюганов на заседании Государственной Думы РФ
Зюганов оценил решение Трампа "выгнать" Болтона
РИА
Новости
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Эксперт назвал отставку экс-советника президента США Болтона ожидаемой
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Политолог: отставка Болтона даст шанс изменению курса США в отношении КНДР
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле не считают, что отставка Болтона изменит отношения России и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
Лента новостейМолния