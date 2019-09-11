Роухани прокомментировал отставку Болтона

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. США должны понять, что милитаризм не в их интересах, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне произошедшей днем ранее отставки советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
"Сегодня, когда враг оказывает на нас максимальное давление, наш путь – стойкость и сопротивление. Американцы должны понять, что милитаристы и милитаризм – не в их интересах. Милитаристы должны уйти, они (США) должны отказаться от ястребиной политики", - сказал Роухани на заседании правительства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани. Так, госсекретарь США Майк Помпео после отставки Болтона заявил, что встреча президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях ГА ООН возможна.
В свою очередь постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил агентству IRNA, что рано судить о том, как изменится политика США по отношению к Тегерану после отставки советника американского президента, указав, что отстранение от должности – внутреннее дело самих Штатов.
Однако, говоря о возможных переговорах с США, он отметил, что пока Вашингтон не "отменит политику экономического терроризма" против Ирана, речи о переговорах идти не может. Таким образом он повторил озвученную ранее властями Ирана позицию по этому вопросу.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы "5+1". Однако Трамп заявил, что снятия санкций не будет.