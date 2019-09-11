В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкультуры и МВД совместно с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) организовать демонстрацию роликов о безопасности дорожного движения (БДД) в кинотеатрах перед сеансами, говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина по итогам правкомиссии по БДД.

"Минкультуры России, МВД России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков организовать демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях перед началом трансляции видеоматериалов. Срок - четвертый квартал 2019 года, далее - ежегодно", - говорится в документе.

Вице-премьер также поручил Минкомсвязи, МВД, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздраву и Минтрансу совместно с заинтересованными ФОИВами создать межведомственную рабочую группу по вопросам использования современных методов массовой коммуникации при информировании населения о безопасности дорожного движения.

Срок исполнения поручения - 27 сентября 2019 года.