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РИА Новости

В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения

10:46 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗрители в кинозале IMAX
Зрители в кинозале IMAX
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Зрители в кинозале IMAX. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкультуры и МВД совместно с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) организовать демонстрацию роликов о безопасности дорожного движения (БДД) в кинотеатрах перед сеансами, говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина по итогам правкомиссии по БДД.
"Минкультуры России, МВД России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков организовать демонстрацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения в кинотеатрах и киносетях перед началом трансляции видеоматериалов. Срок - четвертый квартал 2019 года, далее - ежегодно", - говорится в документе.
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Вице-премьер также поручил Минкомсвязи, МВД, Минпросвещения, Минобрнауки, Минздраву и Минтрансу совместно с заинтересованными ФОИВами создать межведомственную рабочую группу по вопросам использования современных методов массовой коммуникации при информировании населения о безопасности дорожного движения.
Срок исполнения поручения - 27 сентября 2019 года.
В конце августа в ходе правкомиссии Акимов предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях. Он отметил, что в продвижении такой важной темы как безопасность дорожного движения, особенно среди родителей, соцсети совсем не используются, хотя сегодня это очень популярный канал связи.
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