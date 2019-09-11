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РИА Новости
Туризм

Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин

10:43 11.09.2019 (обновлено: 10:45 11.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет наращивать эффективность государственной поддержки туризма и укреплять конкурентоспособность туристического рынка, сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), опубликованном на сайте президента.
Глава государства также отметил, что Россия открыта для обмена идеями и предложениями и готова к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом страна обладает огромным туристическим потенциалом, и для государства важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма.
"Мы будем ещё более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической "цифровой" эпохе. Так, в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей", - сообщил президент.
Как отметил президент, только за последние пять лет Россию посетили 125 миллионов иностранных туристов, что стало результатом последовательной работы по развитию туриндустрии.
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"И конечно, важную роль здесь сыграли крупнейшие международные мероприятия: зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Фестиваль молодёжи и студентов, студенческие универсиады", - сообщил президент, отметив, что все эти мероприятия прошли на высоком уровне и оставили у гостей впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране.
"Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации", - заключил президент.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияВладимир ПутинЭкономика
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