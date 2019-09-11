Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия будет наращивать эффективность государственной поддержки туризма и укреплять конкурентоспособность туристического рынка, сообщил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), опубликованном на сайте президента.

Глава государства также отметил, что Россия открыта для обмена идеями и предложениями и готова к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом страна обладает огромным туристическим потенциалом, и для государства важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма.

"Мы будем ещё более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической "цифровой" эпохе. Так, в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей", - сообщил президент.

Как отметил президент, только за последние пять лет Россию посетили 125 миллионов иностранных туристов, что стало результатом последовательной работы по развитию туриндустрии.

"И конечно, важную роль здесь сыграли крупнейшие международные мероприятия: зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Фестиваль молодёжи и студентов, студенческие универсиады", - сообщил президент, отметив, что все эти мероприятия прошли на высоком уровне и оставили у гостей впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране.