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РИА Новости

В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России

10:37 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сообщения о "лекарственном апокалипсисе" в России пока преувеличены, но он может наступить в начале следующего года из-за ряда проблем в сфере лекарственного обеспечения, если никаких мер не будет принято, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Ряд средств массовой информации даже пишет о лекарственном апокалипсисе. И понимаем, что это очевидное преувеличение. Никакого апокалипсиса пока нет. Но если мы будем по-прежнему просто сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации, то в начале следующего года можно предсказать, в районе февраля он может наступить", - сказал Исаев на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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"Ситуация складывается следующим образом: импортные препараты продолжают выбывать с нашего рынка и они будут продолжать выбывать теми же темпами при покупательской способности нашего населения из-за соотношения рубля и доллара. Для отечественных производителей ситуация для полного замещения выбывающих препаратов не создаётся", - пояснил парламентарий.
По его словам, в России система регистрации препаратов продолжает оставаться сложной и забюрократизированной, а у производителей лекарств в скором времени уже не будет средств на производство новых препаратов.
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"Все наши уговоры исполнительной власти о том, что нужно обуздать монополизм аптечных сетей, ничем не заканчиваются. Следовательно, средства, которые могли бы быть потрачены на разработку новых препаратов, все больше и больше будут вкладываться в удовлетворение аппетитов владельцев аптечных сетей, одновременно с этим достаточно тяжёлым финансовым бременем на производителей ляжет переход на маркировку лекарственных средств", - сказал Исаев.
По информации, которая поступает депутатам, сообщил Исаев, в том виде, в котором сейчас предлагается ввести маркировку лекарств, она может привести к полному выбыванию дешевого лекарственного сегмента. Также Исаев напомнил о том, что треть аукционов по закупкам лекарств просто не была сыграна.
Кроме того, отметил депутат, ситуация в патентном праве не защищает отечественного производителя. "Одним словом, замещать и производить новые лекарства становится уже практически невыгодным", - сказал он.
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