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РИА Новости

Россия направит запрос в Минюст Турции из-за смерти 16-летней россиянки

10:34 11.09.2019
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Российские компетентные органы отправят, как ожидается, запрос в Минюст Турции в связи с проведением проверки по факту смерти 16-летней россиянки, родители которой обвиняют турецких врачей в незаконном изъятии ее органов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Ранее красноярский телеканал ТВК сообщил, что отец россиянки, умершей в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз "острый аппендицит", не исключил изъятие у нее внутренних органов.
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30 августа, 13:12РИА Новости
Турецкие власти ответили на обвинения в изъятии органов у умершей россиянки
Представители турецких клиник "Яшам" и "Сиедра" категорически опровергли РИА Новости эти обвинения, возложив ответственность за смерть девушки на ее родителей, которые, по словам врачей, слишком поздно обратились за медицинской помощью, когда состояние их дочери было уже безнадежным.
Глава Управления здравоохранения турецкой провинции Анталья Унал Хюлюр также опроверг информацию о краже внутренних органов у россиянки, заявив, что при вскрытии у нее были изъяты матка и яичники для установления причины смерти.
"Речь идет о серьезном обвинении, и разбираться с ним надо соответственно, строго в установленном порядке, по имеющимся межгосударственным каналам. Насколько известно, Следственный комитет России начал проверку по факту смерти российской гражданки. Следует ожидать, что в ближайшее время в соответствии с Европейской конвенцией по взаимной правовой помощи по уголовным делам российские компетентные органы, видимо, обратятся с запросом в Минюст Турции. Глубоко сочувствуем горю матери, потерявшей дочь", - сказал Ерхов.
По его словам, российские дипломаты продолжат оказывать содействие в решении этого вопроса.
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