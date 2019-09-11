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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег

10:32 11.09.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция в Кишиневе. Архивное фото
Акция в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в Кишиневе и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Правоохранители не уточняют, где именно и в рамках какого дела проходят обыски.
"Сегодня, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с Национальным инспекторатом расследований и генеральным управлением уголовного преследования МВД проводит обыски в Кишиневе и в стране. Проверки касаются дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов юридическими лицами как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице прокуратуры в Facebook.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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