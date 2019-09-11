В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег

КИШИНЕВ, 11 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в Кишиневе и других городах республики по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Правоохранители не уточняют, где именно и в рамках какого дела проходят обыски.

"Сегодня, 11 сентября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел вместе с Национальным инспекторатом расследований и генеральным управлением уголовного преследования МВД проводит обыски в Кишиневе и в стране. Проверки касаются дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов юридическими лицами как в Кишиневе, так и в других населенных пунктах республики", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице прокуратуры в Facebook.