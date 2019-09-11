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РИА Новости
Культура

Власти Самары предложили Билану дать новый концерт 8 марта

10:24 11.09.2019 (обновлено: 11:25 11.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Власти Самары предложили певцу Диме Билану после его скандального нетрезвого выступления на Дне города дать новый концерт на площади Куйбышева 8 марта, сообщили в среду РИА Новости в администрации Самары.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат - больнице.
Как сообщили РИА Новости в администрации Самары, в настоящее время обсуждаются возможные даты проведения концерта.
"Была предложена дата 28 сентября, однако у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение - провести концерт на площади Куйбышева 8 марта. Сейчас этот вариант обсуждается", - сказали в администрации.
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