Власти Самары предложили Билану дать новый концерт 8 марта

САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Власти Самары предложили певцу Диме Билану после его скандального нетрезвого выступления на Дне города дать новый концерт на площади Куйбышева 8 марта, сообщили в среду РИА Новости в администрации Самары.

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан в видеообращении в его Instagram извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат - больнице.

Как сообщили РИА Новости в администрации Самары, в настоящее время обсуждаются возможные даты проведения концерта.