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РИА Новости

На Украине назначили нового главного военного прокурора

10:23 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего депутата Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором, сообщила в среду пресс-служба генпрокуратуры.
Рябошапка занял пост генпрокурора 29 августа. В начале сентября он подписал приказ об увольнении замглавы ведомства, главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 10 сентября президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Виктора Чумака для назначения на указанную должность.
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09:13Сказано в эфире
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Чумак был депутатом парламента Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
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Руслан РябошапкаУкраинаВ мире
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