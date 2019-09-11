На Украине назначили нового главного военного прокурора

"Другие ориентиры". Украина больше не хочет расторгать соглашения с РФ? После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов прокомментировал ситуацию.