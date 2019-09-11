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РИА Новости

В Крыму призвали Болгарию прекратить преследования "Клуба друзей Крыма"

10:22 11.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал власти Болгарии прекратить преследования общественного объединения "Клуб друзей Крыма".
"К нам поступает из Болгарии информация о начале гонений и преследований на членов общественного движения "Клуб друзей Крыма". Представителей объединения, в том числе и тех, кто бывали ранее в крымском регионе, вызывают на беседу в спецорганы, где требуют разъяснить их позицию и прекратить вести пропаганду в интересах российского Крыма и России", - сказал РИА Новости Абажер.
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Абажер призвал болгарские власти прекратить преследование своих граждан, которые побывали в Крыму и попытались объективно рассказать о событиях и ситуации в российском регионе.
"На сегодня мы видим, как власти Болгарии пытаются заставить замолчать и запугать сознательно активных граждан, которые понимают важность выстраивания дружеских отношений с Россией", - сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Иван АбажерКрымБолгарияУкраинаВ мире
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