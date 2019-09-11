Няш-мяш, милый голос и сильный характер. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" российский политик, юрист Наталья Поклонская рассказывает, часто ли люди обманываются её внешностью, как поступает с теми, кто не воспринимает её всерьез и почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности.

Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

Зачем пошла в прокуроры? Когда её должны были убить? Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить? Правда ли, что принадлежит к секте "царебожников"? Почему проголосовала против пенсионной реформы и закона о неуважении к власти?

Отвечает депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская:

0:40 Почему стала прокурором и что её разочаровало в профессии

3:40 Часто ли её внешность обманывает окружающих

4:00 Когда её должны были убить и почему ей удалось выжить

7:00 Про дело ОПГ "Башмаки" и комплименты от участников банды

9:05 Почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности

9:40 Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить

10:50 Почему решилась пойти в политику

12:15 Как посмела голосовать против пенсионной реформы и чем это для неё закончилось

14:20 Как поступает с людьми, которые относятся к ней снисходительно

14:40 Почему проголосовала против закона о неуважении к власти

15:45 Может ли покинуть "Единую Россию"

16:25 Заменит ли она Захарову в МИДе

17:30 Про сложную "любовь" с Москвой

20:05 Возможно ли в прокуратуре и большой политике всегда поступать по-христиански

22:00 О том принадлежит ли она к секте "царебожников"

23:20 Что происходит сейчас с её дочерью подростком

24:10 И как она реагирует на публичность матери

24:50 Об интернет-меме "няш-мяш" и своем новом проекте на YouTube

31:20 Что сделала бы, если бы возглавила Севастополь

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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