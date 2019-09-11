Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T10:23Z
https://ria.ru/20190911/1558555962.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155855/60/1558556008_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_20b30e068042488d1911b5a61ef76bcc.jpg
РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности

12:00 11.09.2019
864
Как вы это делаете?!
Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности
12:00
Няш-мяш, милый голос и сильный характер. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" российский политик, юрист Наталья Поклонская рассказывает, часто ли люди обманываются её внешностью, как поступает с теми, кто не воспринимает её всерьез и почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности.
Зачем пошла в прокуроры? Когда её должны были убить? Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить? Правда ли, что принадлежит к секте "царебожников"? Почему проголосовала против пенсионной реформы и закона о неуважении к власти?
Отвечает депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Наталья Поклонская:
0:40 Почему стала прокурором и что её разочаровало в профессии
3:40 Часто ли её внешность обманывает окружающих
4:00 Когда её должны были убить и почему ей удалось выжить
7:00 Про дело ОПГ "Башмаки" и комплименты от участников банды
9:05 Почему мужчины, которые могли занять пост прокурора Крыма, отказались от этой должности
9:40 Для кого строит свой первый дом и с кем будет там жить
10:50 Почему решилась пойти в политику
12:15 Как посмела голосовать против пенсионной реформы и чем это для неё закончилось
14:20 Как поступает с людьми, которые относятся к ней снисходительно
14:40 Почему проголосовала против закона о неуважении к власти
15:45 Может ли покинуть "Единую Россию"
16:25 Заменит ли она Захарову в МИДе
17:30 Про сложную "любовь" с Москвой
20:05 Возможно ли в прокуратуре и большой политике всегда поступать по-христиански
22:00 О том принадлежит ли она к секте "царебожников"
23:20 Что происходит сейчас с её дочерью подростком
24:10 И как она реагирует на публичность матери
24:50 Об интернет-меме "няш-мяш" и своем новом проекте на YouTube
31:20 Что сделала бы, если бы возглавила Севастополь
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
000100
Обсудить 0
Как вы это делаете?!ПодкастНаталья ПоклонскаяКрым
Рекомендуем
Кадр из видео Тимати и GUF на песню Москва
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
РИА
Новости
Кадр из сериала Моя гениальная подруга
Новая книга автора бестселлера "Неаполитанский квартет" выйдет в ноябре
Ника Гварамия
В Грузии начал вещание новый телеканал бывшего гендиректора "Рустави 2"
Гендиректор "Дождя" рассказала о допросе в СК
Лента
новостей
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" открыла новый рентгеновский источник
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
Наблюдатель фотографирует сведения о результатах голосования на избирательном участке
Эксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Токио
Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния