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РИА Новости

Экваториальная Гвинея намерена обсудить c "Новатэком" поставки СПГ в Африку

10:18 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк"
Стенд компании Новатэк
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Новатэк". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея намерена скоро провести переговоры с "Новатэком" по поставкам СПГ в Африку, заявил РИА Новости министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима.
"Мы планируем провести переговоры (с "Новатэком" - ред.) очень скоро", - сказал министр.
По его словам, российские экспортеры СПГ продолжают рассматривать в качестве рынков для поставок сырья Северную Америку и Азию и поставляют СПГ в очень немногие страны Африки.
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"Необходимо посмотреть на ЮАР, Марокко, Египет - это новый рынок для российского газа. Это то, на что нам скоро придется взглянуть. Очевидно, эти рынки более прибыльные, и мы платим лучше, чем европейцы", - сказал Обиангу Лима.
По его словам, сложность заключается в том, что пока нет терминала для приема газа. "Но если будет готов терминал, то у нас все будет хорошо. Мы строим терминал в стране, мы планируем построить другие терминалы в районе Персидского залива, что обеспечит лучшую цену на получаемый СПГ", - сказал министр.
По его словам, инженерно-строительное обеспечение завершено. "Мы ждем криогенные резервуары, которые прибывают в октябре. В первом квартале следующего года все запланированные работы будут завершены, и в июне мы начнем коммерческие поставки на землю", - добавил он.
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НоватэкАзияРоссияЭкваториальная ГвинеяЭкономика
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