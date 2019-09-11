Экваториальная Гвинея намерена обсудить c "Новатэком" поставки СПГ в Африку

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея намерена скоро провести переговоры с "Новатэком" по поставкам СПГ в Африку, заявил РИА Новости министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима.

"Мы планируем провести переговоры (с "Новатэком" - ред.) очень скоро", - сказал министр.

По его словам, российские экспортеры СПГ продолжают рассматривать в качестве рынков для поставок сырья Северную Америку и Азию и поставляют СПГ в очень немногие страны Африки.

"Необходимо посмотреть на ЮАР, Марокко, Египет - это новый рынок для российского газа. Это то, на что нам скоро придется взглянуть. Очевидно, эти рынки более прибыльные, и мы платим лучше, чем европейцы", - сказал Обиангу Лима.

По его словам, сложность заключается в том, что пока нет терминала для приема газа. "Но если будет готов терминал, то у нас все будет хорошо. Мы строим терминал в стране, мы планируем построить другие терминалы в районе Персидского залива, что обеспечит лучшую цену на получаемый СПГ", - сказал министр.