В Одессе администратора сгоревшего отеля могут привлечь к ответственности

На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности старшему администратору отеля "Токио стар", где во время пожара погибли девять человек, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры.

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В областном управлении госслужбы по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета силовиков о расследовании причин пожара в отеле в Одессе.

"Прокуроры прокуратуры Одесской области совместно со следователями главного управления Нацполиции в области в соответствии с требованиями закона сообщили о подозрении старшему администратору отеля "Токио стар" в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (часть 2 статьи 270 УК Украины)", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.