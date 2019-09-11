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РИА Новости

Паводковая обстановка в Приморском крае стабилизировалась

10:06 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Разрушенная паводком дорога в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Разрушенная паводком дорога в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация с паводками стабилизировалась в Приморском крае, сообщила в среду пресс-служба МЧС России.
"В Приморском крае вода полностью ушла и освободила... семь приусадебных участков, долгое время остававшихся в подтопленном состоянии. В настоящее время ведутся работы по просушке домов и расчистке придворовых территорий", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ситуация остается сложной в двух других субъектах ДФО. В Хабаровском крае остаются подтопленными 53 населенных пункта, 621 жилой дом и 1427 приусадебных участков. В Еврейской АО в настоящее время подтопленными остаются 41 населенный пункт, 145 жилых домов и 2014 приусадебных участка. Кроме того, за сутки были подтоплены еще два населенных пункта, 130 жилых домов и 246 приусадебных участка в двух субъектах.
В то же время освободился от воды населенный пункт и два приусадебных участка в Хабаровском крае, два жилых дома и 17 приусадебных участков в Еврейской АО. В 7 пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 27 детей.
За сутки МЧС провело откачку воды и очистило 41 подворье, просушило 22 дома и вывезло 15 кубометров мусора.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска
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