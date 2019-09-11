Паводковая обстановка в Приморском крае стабилизировалась

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация с паводками стабилизировалась в Приморском крае, сообщила в среду пресс-служба МЧС России.

"В Приморском крае вода полностью ушла и освободила... семь приусадебных участков, долгое время остававшихся в подтопленном состоянии. В настоящее время ведутся работы по просушке домов и расчистке придворовых территорий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ситуация остается сложной в двух других субъектах ДФО. В Хабаровском крае остаются подтопленными 53 населенных пункта, 621 жилой дом и 1427 приусадебных участков. В Еврейской АО в настоящее время подтопленными остаются 41 населенный пункт, 145 жилых домов и 2014 приусадебных участка. Кроме того, за сутки были подтоплены еще два населенных пункта, 130 жилых домов и 246 приусадебных участка в двух субъектах.

В то же время освободился от воды населенный пункт и два приусадебных участка в Хабаровском крае, два жилых дома и 17 приусадебных участков в Еврейской АО. В 7 пунктах временного размещения находятся 107 человек, в том числе 27 детей.