Посол рассказал, что в Турции расследуют гибель девочки из России

АНКАРА, 11 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти ведут расследование по факту гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой, окончательный ответ о причине происшествия даст суд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме, скончалась в Турции 28 августа. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.

"Окончательный ответ относительно причин произошедшего даст суд по итогам рассмотрения уже возбужденного дела. Это потребует определенного времени. Со своей стороны будем держать развитие ситуации на постоянном контроле, в том числе учитывая турецкие реалии и особенности местной правовой системы", - сказал Ерхов.

Он отметил, что турецкие врачи боролись за жизнь девочки одиннадцать дней. "К несчастью, она скончалась, тело отправлено в Санкт-Петербург. Смерть ребенка – это огромное горе для семьи, и все наши мысли с родными и близкими Алисы. Прошу еще раз ее родителей принять самые искренние и глубокие соболезнования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, произошедшее с Алисой Адамовой продемонстрировало всю глубину сочувствия и солидарности, на которые способны наши люди.

"В Турцию для содействия местным врачам были направлены специалисты из Санкт-Петербурга. Стремление петербуржцев и администрации города помочь своей маленькой землячке и оказать ей на чужбине максимально возможное содействие не только понятно, но и заслуживает самой высокой оценки. Однако важный момент – российские врачи согласно турецкому законодательству не имеют права работать, то есть лечить, на территории Турции", - добавил Ерхов.