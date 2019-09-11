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РИА Новости

Посол рассказал, что в Турции расследуют гибель девочки из России

10:05 11.09.2019 (обновлено: 10:13 11.09.2019)
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© Фото предоставлено посольством РФ в ТурцииПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
© Фото предоставлено посольством РФ в Турции
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие власти ведут расследование по факту гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой, окончательный ответ о причине происшествия даст суд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме, скончалась в Турции 28 августа. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
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"Окончательный ответ относительно причин произошедшего даст суд по итогам рассмотрения уже возбужденного дела. Это потребует определенного времени. Со своей стороны будем держать развитие ситуации на постоянном контроле, в том числе учитывая турецкие реалии и особенности местной правовой системы", - сказал Ерхов.
Он отметил, что турецкие врачи боролись за жизнь девочки одиннадцать дней. "К несчастью, она скончалась, тело отправлено в Санкт-Петербург. Смерть ребенка – это огромное горе для семьи, и все наши мысли с родными и близкими Алисы. Прошу еще раз ее родителей принять самые искренние и глубокие соболезнования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, произошедшее с Алисой Адамовой продемонстрировало всю глубину сочувствия и солидарности, на которые способны наши люди.
"В Турцию для содействия местным врачам были направлены специалисты из Санкт-Петербурга. Стремление петербуржцев и администрации города помочь своей маленькой землячке и оказать ей на чужбине максимально возможное содействие не только понятно, но и заслуживает самой высокой оценки. Однако важный момент – российские врачи согласно турецкому законодательству не имеют права работать, то есть лечить, на территории Турции", - добавил Ерхов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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