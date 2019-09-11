Украина надеется получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина надеется выполнить свою часть условий и получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года, сообщил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель.

"Нам действительно для этого нужно принять несколько законодательных актов, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много - нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", - цитирует Кулебу агентство УНН

Он надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС - свою, и до конца года Киев получит деньги.