Украина надеется получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина надеется выполнить свою часть условий и получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года, сообщил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель.
"Нам действительно для этого нужно принять несколько законодательных актов, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много - нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", - цитирует Кулебу агентство УНН.
Он надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС - свою, и до конца года Киев получит деньги.
Украина и Евросоюз в сентябре 2018 года подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро, средства выделяются в обмен на выполнение определенных условий. Евросоюз ранее в декабре перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.
09:13Сказано в эфире"Другие ориентиры". Украина больше не хочет расторгать соглашения с РФ?После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов прокомментировал ситуацию.