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РИА Новости

Украина надеется получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года

10:01 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украина надеется выполнить свою часть условий и получить 500 миллионов евро от ЕС до конца года, сообщил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель.
"Нам действительно для этого нужно принять несколько законодательных актов, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много - нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", - цитирует Кулебу агентство УНН.
Он надеется, что Украина сможет выполнить свою часть условий, а ЕС - свою, и до конца года Киев получит деньги.
Украина и Евросоюз в сентябре 2018 года подписали четвертую программу макрофинансовой помощи общим объемом 1 миллиард евро, средства выделяются в обмен на выполнение определенных условий. Евросоюз ранее в декабре перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.
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