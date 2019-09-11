Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T09:54Z
https://ria.ru/20190911/1558555293.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_f0fdeb8eed542b4c96bc885596d02e20.jpg
РИА Новости

В кубанской станице Тамань объявили режим ЧС после пожара

09:54 11.09.2019
525
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. В кубанской станице Тамань, где после пожара, лишившего имущества несколько десятков жителей, объявлен режим ЧС, жителям раздают гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости глава поселения Михаил Погиба.
Во вторник администрация Темрюкского района Кубани через свой Instagram объявила о введении режима ЧС после пожара на молочно-товарной ферме. На ферме загорелась трава, но из-за сильного северо-восточного ветра пламя перекинулось на стоящие поблизости дома, шесть из которых сгорело.
Были эвакуированы 57 человек, у 39 из них пожар полностью уничтожил имущество. Власти сообщили о временном размещении 26 человек в гостинице. Администрация района объявила о создании комиссии по определению ущерба, нанесенного пожаром, и о начале работы по восстановлению утраченных в огне документов.
"Сегодня людям помогаем в расчистке территории… от захламления. Гуманитарку сегодня подвезли – тоже помогаем. В остальном – вчера начатую работу продолжаем", - сказал агентству Погиба.
Пожар в Геленджике. 10 сентября 2019
09:35РИА Новости
При пожаре на центральном рынке в Геленджике сгорели 25 павильонов
100100
Обсудить 0
Темрюкский районПроисшествия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния