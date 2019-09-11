В кубанской станице Тамань объявили режим ЧС после пожара

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. В кубанской станице Тамань, где после пожара, лишившего имущества несколько десятков жителей, объявлен режим ЧС, жителям раздают гуманитарную помощь, сообщил РИА Новости глава поселения Михаил Погиба.

Во вторник администрация Темрюкского района Кубани через свой Instagram объявила о введении режима ЧС после пожара на молочно-товарной ферме. На ферме загорелась трава, но из-за сильного северо-восточного ветра пламя перекинулось на стоящие поблизости дома, шесть из которых сгорело.

Были эвакуированы 57 человек, у 39 из них пожар полностью уничтожил имущество. Власти сообщили о временном размещении 26 человек в гостинице. Администрация района объявила о создании комиссии по определению ущерба, нанесенного пожаром, и о начале работы по восстановлению утраченных в огне документов.