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РИА Новости
Единый день голосования

В Волгоградской области утвердили победу Бочарова на выборах губернатора

09:47 11.09.2019
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© РИА Новости / Константин ЧалабовАндрей Бочаров. Архивное фото
Андрей Бочаров. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты выборов губернатора, в которой одержал победу Андрей Бочаров, и депутатов облдумы, сообщил на заседании комиссии Виктор Черячукин.
В воскресенье в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов, а явка на выборах составила 41,23%. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), за ним идёт Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Меньше всех голосов набрал Сергей Полещук от "Справедливой России" (3,39%).
"Признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимся, а результаты действительными. Признать победившим... Андрея Бочарова", - сказал Черячукин.
Также на заседании избиркома были утверждены результаты выборов депутатов в областную думу.
Ранее сообщалось, что на выборах в областную думу побеждает партия "Единая Россия" с результатом 48,15%, КПРФ набрала 19,5%, ЛДПР – 14,85%, "Справедливая Россия" - 8,44%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34%.
По информации избиркома, в областную думу избраны 38 депутатов: 19 по единому избирательному округу и 19 по одномандатным округам.
"Мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 28 мандатов, КПРФ - 5, ЛДПР и "Справедливая Россия" по два мандата, а "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - один мандат", - сказал Черячукин.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи. 15 марта 2019
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Единый день голосованияАндрей БочаровВолгоградская областьПолитика
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