В Волгоградской области утвердили победу Бочарова на выборах губернатора

ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области утвердила результаты выборов губернатора, в которой одержал победу Андрей Бочаров, и депутатов облдумы, сообщил на заседании комиссии Виктор Черячукин.

В воскресенье в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов, а явка на выборах составила 41,23%. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), за ним идёт Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Меньше всех голосов набрал Сергей Полещук от "Справедливой России" (3,39%).

"Признать выборы губернатора Волгоградской области состоявшимся, а результаты действительными. Признать победившим... Андрея Бочарова", - сказал Черячукин.

Также на заседании избиркома были утверждены результаты выборов депутатов в областную думу.

Ранее сообщалось, что на выборах в областную думу побеждает партия "Единая Россия" с результатом 48,15%, КПРФ набрала 19,5%, ЛДПР – 14,85%, "Справедливая Россия" - 8,44%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 6,34%.

По информации избиркома, в областную думу избраны 38 депутатов: 19 по единому избирательному округу и 19 по одномандатным округам.