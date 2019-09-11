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РИА Новости

В Хабаровском крае подтоплено более 620 домов

09:47 11.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Более 620 домов в 53 населенных пунктах подтоплено паводком в Хабаровском крае в среду, сообщает региональный главк МЧС России.
Во вторник в Хабаровском крае было подтоплено 493 частных жилых дома и 1233 приусадебных участка. В регионе объявлен режим ЧС. Наиболее сложная остановка в Комсомольске-на-Амуре, где кроме подтопления рекой, городские кварталы залиты грунтовыми и дождевыми водами.
"В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 87 населенных пунктах. В 53 из них подтоплен 621 частный жилой дом и 1427 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Хабаровска за сутки уровень воды в Амуре снизился на 10 сантиметров – до 580 сантиметров, что на 20 сантиметров ниже опасной для города отметки. Здесь остаются подтопленными дождями 33 жилых дома и 167 приусадебных участков. У Комсомольска-на-Амуре уровень составляет 829 сантиметров, поднявшись на 2 сантиметра за сутки. В Комсомольске из-за паводка и повышения уровня грунтовых вод подтоплено 367 жилых домов, около 800 приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
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Ранее администрация Комсомольска кроме подтопления частных домов сообщала о подтоплении подвалов 370 многоквартирных домов. Городские власти также извещают об изменении схемы движения автобусов после того, как некоторые участки дорог ушли под воду. В городе продолжаются работы по укреплению дамб, откачке воды с городских кварталов, подвалов домов.
По информации МЧС, в настоящее время на участке Амура от Хабаровска до села Троицкое наблюдается слабый спад, ниже Троицкого до устья - подъем на 4-16 сантиметров в сутки. Однако после дождей начались интенсивные подъемы воды на реках Бурея, Тырма, Нимелен, Ниман, Амгунь – уровень здесь растет на 50-190 сантиметров в сутки.
Отмечается, что в Хабаровском и имени Полины Осипенко районах в ближайшие несколько дней ожидается подъем воды до отметок неблагоприятных и опасных явлений у нескольких поселков. Так, на реке Амгунь у села Полины Осипенко 15-16 сентября он достигнет 900-950 сантиметров, что считается неблагоприятным и опасным явлением. У села у села Тахта в Ульчском районе 17-19 сентября уровень может вырасти до 600-630 сантиметров, при опасном уровне в 550 сантиметров.
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