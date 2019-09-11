Участник разбора завалов 9/11 рассказал о ликвидации последствий теракта

НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Джон Фил работал на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и едва не потерял жизнь. О том, в каких условиях приходилось ликвидировать последствия теракта и как 5 дней превратили спортсмена в инвалида с посттравматическим синдромом, Джон Фил рассказал РИА Новости.

Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, только в Нью-Йорке тогда погибли 2753 человека.

Однако на этом смерти не остановились. Периодически в новостях Нью-Йорка появляются сообщения об очередных ушедших из жизни пожарных или полицейских, принимавших участие в разборе завалов на месте башен-близнецов в 2001 году. Обычно эти смерти связывают с заболеваниями, вызванными непосредственно работой на месте обрушившихся небоскребов.

По некоторым данным, после теракта над руинами в течение нескольких месяцев висело облако пыли, в которой содержались такие ядовитые вещества, как, например, асбест, свинец, бензол, кадмий, ртуть.

Власти Нью-Йорка еще в 2010 году согласились выплатить до 657 миллионов долларов более чем 11 тысячам спасателей, пожарных и разборщиков завалов, которые жаловались на ухудшение здоровья после своего участия в ликвидации последствий теракта.

8000 фунтов стали

"Я оказался на месте в ночь с 11 на 12 сентября. Она сохранилась в моей памяти как нестирающаяся картина. Ни один человек не запрограммирован на то, чтобы видеть такие масштабы разрушения", - сказал РИА Новости Фил.

Он проработал на завалах всего 5 дней. По его словам, работа шла в круглосуточном режиме.

"День, когда я получил травму, стал худшим в моей жизни - примерно 8000 фунтов стали (около 3,6 тонны – ред.) раздробили мне левую ступню", - рассказал строитель.

Фил провел 11 недель в больнице, перенес множество операций. Из-за гангрены у него ампутировали часть стопы.

До событий сентября 2001 года у него не было проблем со здоровьем. "Я считал, что я прекрасный атлет. Когда я был в армии, я занял третье место среди 32000 солдат на полосе препятствий в одну милю длиной. У меня никогда не было проблем с дыханием.

Теперь у меня проблемы с дыханием, посттравматический синдром. Я каждый день ожидаю, что у меня может появиться рак, связанный с 11 сентября", - поделился Фил.

Защиты не было

Вспоминая о работе на развалинах башен-близнецов, Фил рассказал, что у всех спасателей были одни и те же симптомы – все кашляли, у всех першило в горле и текло из носа. "Там было не безопасно. И яды, которые проникали через рот, нос и кожу сделали нас больными", - заявил он.

По его словам, никакой специальной защиты у разбиравших завалы не было.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он кого-либо виновным такой ситуации, Фил сказал: "Да - федеральное правительство, городские власти, и власти штата, и всех, кто тогда был у власти и знал, что мы заболеем".

"Позор на их головы – им жить с этим всю оставшуюся жизнь", - добавил он.

По его мнению, власти знали об опасности, которую представляли обломки зданий для здоровья. "Те здания были полны асбеста. Мы все знали, что мы больны, и годами мы говорили им, что мы больны, но они утверждали, что мы не болели и якобы все выдумывали", - указал он.

Фил рассказал, что в итоге получил компенсацию от правительства США. "Но я всегда буду зол, зол на то, что это заняло так много времени, и я буду зол на то, что этого никогда не хватит на помощь всем", - отметил он.

"Хотя это лучше, чем ничего", - добавил Фил.

Сегодня он возглавляет фонд по поддержке ликвидаторов последствий теракта 11 сентября 2001 года. "Мне повезло, что я жив, и я никогда не буду жаловаться, тогда как люди умирали и умирают. Мы продолжаем терять прекрасных мужчин и женщин", - сказал он, добавив, что стал адвокатом именно для того, чтобы помогать таким, как он сам.