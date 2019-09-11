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РИА Новости

Магаданские ученые вывели новые хладоустойчивые сорта картофеля

09:33 11.09.2019 (обновлено: 13:17 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка картофеля . Архивное фото
МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские ученые-агрономы зарегистрировали два новых сорта картофеля — хладоустойчивых и урожайных, сообщил РИА Новости директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский.
По его словам, над ними работали 15 лет.
"Колыма — зона рискованного земледелия и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля — из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются", — рассказал Кордабовский.
Он отметил, что этот картофель высаживается по Дальнему Востоку, в Иркутской области, в Бурятии, в Якутии, на Сахалине, на Камчатке.
Так, урожай сорта Колымский в Приморье составил 60 тонн с гектара, что в два раза больше, чем то, что давали самые мощные сорта раньше.
Кордабовский добавил, что магаданские ученые продолжают выводить новые сорта картофеля. Сейчас они работают над регистрацией еще шести, также хладоустойчивых.
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Иркутская областьЯкутияПриморский крайРИА Наука
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