Магаданские ученые вывели новые хладоустойчивые сорта картофеля

МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские ученые-агрономы зарегистрировали два новых сорта картофеля — хладоустойчивых и урожайных, сообщил РИА Новости директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский.
По его словам, над ними работали 15 лет.
"Колыма — зона рискованного земледелия и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля — из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются", — рассказал Кордабовский.
Он отметил, что этот картофель высаживается по Дальнему Востоку, в Иркутской области, в Бурятии, в Якутии, на Сахалине, на Камчатке.
Так, урожай сорта Колымский в Приморье составил 60 тонн с гектара, что в два раза больше, чем то, что давали самые мощные сорта раньше.
Кордабовский добавил, что магаданские ученые продолжают выводить новые сорта картофеля. Сейчас они работают над регистрацией еще шести, также хладоустойчивых.
30 августа, 08:32РИА НовостиРоскачество рассказало, как правильно жарить картошку