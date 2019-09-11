Магаданские ученые вывели новые хладоустойчивые сорта картофеля

МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские ученые-агрономы зарегистрировали два новых сорта картофеля — хладоустойчивых и урожайных, сообщил РИА Новости директор Магаданского НИИ сельского хозяйства Виктор Кордабовский.

По его словам, над ними работали 15 лет.

"Колыма — зона рискованного земледелия и одновременно идеальное место для выведения абсолютно здоровой популяции картофеля — из-за вечной мерзлоты вирусы, вредители здесь не приживаются", — рассказал Кордабовский.

Он отметил, что этот картофель высаживается по Дальнему Востоку, в Иркутской области, в Бурятии, в Якутии, на Сахалине, на Камчатке.

Так, урожай сорта Колымский в Приморье составил 60 тонн с гектара, что в два раза больше, чем то, что давали самые мощные сорта раньше.