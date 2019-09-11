Транспортировку белух из "китовой тюрьмы" отложили из-за паводка на Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Транспортировку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска в Охотское море в Хабаровском крае перенесли ориентировочно на неделю из-за паводка, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии Алексей Смородов.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и 6 белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать в четверг, 12 сентября.

"Нет, завтра не повезут. Уровень воды в реке Амур в Хабаровске снижается, это позволяет в порту перегружать животных на судно, но в Николаевске-на-Амуре, в поселке Иннокентьевка уровень воды поднялся, и там все затопило. У нас все готово, ждем, когда будут благоприятные погодные условия, чтобы начать транспортировку. Надеемся на следующей неделе (начать транспортировку), все зависит от погодных условий", - сказал Смородов.

Он отметил, что по количеству животных, которых повезут в следующей партии, ученые пока определяются. Смородов добавил, что пока ВНИРО рассматривает прежний метод перевозки животных - машинами и на судне по Амуру.

"Это способ, который зарекомендовал себя как успешный, животные благополучно переезжают, они живы, адаптируются к диким условиям, поэтому будем продолжать крупными партиями перевозить этим способом... Заморозки пока не наступили, поэтому мы действуем по обстановке", - добавил собеседник.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.