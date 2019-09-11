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РИА Новости

Парламент Армении одобрил протоколы, меняющие устав ОДКБ

09:28 11.09.2019
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© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван
© РИА Новости / Алина Старостина
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Вид на город Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 сен – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал протоколы, предусматривающие изменения в устав ОДКБ, передает корреспондент РИА Новости.
Представляющий документ замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян сообщил, что поправки были предложены армянской стороной в связи со вступлением в силу изменений в конституцию республики, предусматривающих переход к парламентской форме правления и передаче главе правительства всей полноты власти.
В частности, в соответствии с поправками в состав Совета коллективной безопасности входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов, если по законодательству своего государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ. Аналогичное положение предусматривает устав ОДКБ.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
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Еще один протокол, одобренный армянским парламентом, вносит изменения в устав, которые предусматривают получение статуса наблюдателя при ОДКБ государствами, не являющимися членами ОДКБ, и международными организациями, заинтересованными в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств об участии в ее практических мероприятиях.
Согласно протоколу, государства, не являющиеся членами ОДКБ, и международные организации, разделяющие ее цели и принципы, желающие установить и развивать с Организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества с принятием обязательств об участии в практических мероприятиях, могут получить статус партнера.
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Шаварш КочарянОДКБЕреванАрменияВ мире
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