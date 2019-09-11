Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T09:25Z
https://ria.ru/20190911/1558554393.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147655/11/1476551170_0:303:1396:1088_1036x0_80_0_0_f3a59da4360520dddb615124e0e29278.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке в память об 11 сентября приспустили флаг на консульстве США

09:25 11.09.2019
481
© AP Photo / Carmen TaylorВо время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Carmen Taylor
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Национальный флаг приспущен на здании генконсульства США во Владивостоке в знак траура по погибшим 11 сентября 2001 года, сообщает дипмиссия.
"Сегодня, в День патриота, мы чтим память жертв и скорбим вместе с теми, кто потерял в тот день своих близких. Национальный флаг на здании генконсульства США во Владивостоке приспущен в знак траура", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что после теракта в 2001 году люди со всего мира выражали единодушную поддержку, в том числе и во Владивостоке - жители города присылали свои соболезнования и несли цветы к зданию генерального консульства США.
"Мы никогда не забудем доброту и сочувствие русских людей, когда нас объединила общая скорбь о жертвах и наша решимость вести глобальную войну против терроризма", - отмечают в генконсульстве.
В сентябре 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 пропали без вести.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
04:00РИА Новости
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
130207
Обсудить 0
ВладивостокРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Трамп призвал приспустить флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года
РИА
Новости
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия готова провести консультации по газу с ЕК и Украиной, заявил Новак
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал отставку Болтона
В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
Выступление президента Латвии Эгилса Левитса
В Латвии надеются, что войска США в Польше укрепят ее безопасность
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Нормализация отношений с Украиной требует длительной работы, заявил Песков
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремлю неизвестно, был ли Смоленков шпионом, заявил Песков
Вид на город Алеппо, Сирия
Сирия надеется на увеличение авиарейсов из Москвы
Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Ростуризм намерен дальше работать над снятием визовых ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния