Во Владивостоке в память об 11 сентября приспустили флаг на консульстве США

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Национальный флаг приспущен на здании генконсульства США во Владивостоке в знак траура по погибшим 11 сентября 2001 года, сообщает дипмиссия.

"Сегодня, в День патриота, мы чтим память жертв и скорбим вместе с теми, кто потерял в тот день своих близких. Национальный флаг на здании генконсульства США во Владивостоке приспущен в знак траура", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook

Отмечается, что после теракта в 2001 году люди со всего мира выражали единодушную поддержку, в том числе и во Владивостоке - жители города присылали свои соболезнования и несли цветы к зданию генерального консульства США.

"Мы никогда не забудем доброту и сочувствие русских людей, когда нас объединила общая скорбь о жертвах и наша решимость вести глобальную войну против терроризма", - отмечают в генконсульстве.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 пропали без вести.