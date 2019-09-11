Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Певец Юрий Лоза раскритиковал Диму Билана, выступившего нетрезвым на концерте в Самаре.
Он отметил, что Билан должен был осознавать, что не сможет выступать на должном уровне после употребления алкоголя. По его словам, артисту надо уважать свою работу и профессию.
Также Лоза подчеркнул, что Билан "подвел" зрителя, и даже после принесенных извинений у поклонников останется "осадочек".
"Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана", — заключил Лоза в комментарии порталу Teleprogramma.
Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Позже певец заявил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что "не рассчитал" порцию, и извинился.