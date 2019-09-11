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РИА Новости

Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде

09:21 11.09.2019 (обновлено: 11:22 11.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Певец Юрий Лоза раскритиковал Диму Билана, выступившего нетрезвым на концерте в Самаре.
Он отметил, что Билан должен был осознавать, что не сможет выступать на должном уровне после употребления алкоголя. По его словам, артисту надо уважать свою работу и профессию.
Также Лоза подчеркнул, что Билан "подвел" зрителя, и даже после принесенных извинений у поклонников останется "осадочек".
"Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана", — заключил Лоза в комментарии порталу Teleprogramma.
Билан возмутил самарскую публику поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение певца на праздник. В ней говорилось, что артист "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Позже певец заявил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что "не рассчитал" порцию, и извинился.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Вчера, 08:29РИА Новости
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
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Шоу-бизнесЮрий ЛозаДима Билан (Виктор Белан)СамараОбщество
Популярные комментарии
Певец одного хита (ладно, двух хитов...) не упускает возможности вставить свои 50 копеек...
11 сентября, 09:36
kkristallovich_r
15300015
Я думал, он предложит включить ему полное собрание своих (Юрия Лозы) сочинений на 24 бобинах
11 сентября, 10:00
ААнатолий
5110004
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