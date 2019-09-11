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РИА Новости

В Крыму ищут унесенного в море подростка

09:17 11.09.2019 (обновлено: 15:40 11.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Во вторник в Керчи, поселок Маяк, на пляже пансионата "Прибой", со слов очевидцев, один из братьев (1997 и 2004 года рождения) пошел купаться и начал тонуть. Брат бросился его спасать. Вследствие чего один из них выбраться не смог, в отношении гражданина 2004 года рождения ведутся поисковые работы", — сообщили в ведомстве.
Катер МЧС
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Поиски пропавшего в море подростка возобновлены утром в среду. Спасатели отметили сильное волнение на море — штормовое предупреждение объявлено по всему побережью Крыма.
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КрымПроисшествия
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