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РИА Новости

Политолог: отставка Болтона даст шанс изменению курса США в отношении КНДР

09:10 11.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона может привести к смягчению курса Вашингтона в отношении КНДР, заявил РИА Новости профессор политологии Дипломатической академии Южной Кореи Ким Тхэ Хван.
Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.
"Политика США уже может быть не столь жесткой и, возможно, изменится", - сказал политолог. По его словам, Болтона относят к неоконсерваторам, и в вопросах отношений США и КНДР, Северной и Южной Кореи или Ирана он занимал весьма жесткие позиции.
"Кроме того, как известно, по вопросам внешней политики у госдепартамента с Болтоном было много противоречий. С этой точки зрения, возможно, теперь политика США, в частности в отношении Севера, может стать немного мягче", - сказал Ким Тхэ Хван.
Хотя он не исключает такую возможность, все зависит от того, кто станет новым советником президента Соединенных Штатов вместо Болтона, сказал южнокорейский политолог.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 23:35РИА Новости
Эксперт: отставка Болтона не повлияет на политику США на Ближнем Востоке
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонДональд ТрампГосударственный департамент СШАКНДРИранСШАВ мире
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