Политолог: отставка Болтона даст шанс изменению курса США в отношении КНДР

ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона может привести к смягчению курса Вашингтона в отношении КНДР, заявил РИА Новости профессор политологии Дипломатической академии Южной Кореи Ким Тхэ Хван.

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter во вторник, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Болтон заявил, что подал в отставку сам.

"Политика США уже может быть не столь жесткой и, возможно, изменится", - сказал политолог. По его словам, Болтона относят к неоконсерваторам, и в вопросах отношений США и КНДР, Северной и Южной Кореи или Ирана он занимал весьма жесткие позиции.

"Кроме того, как известно, по вопросам внешней политики у госдепартамента с Болтоном было много противоречий. С этой точки зрения, возможно, теперь политика США, в частности в отношении Севера, может стать немного мягче", - сказал Ким Тхэ Хван.