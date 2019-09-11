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РИА Новости

Китай опубликовал список американских товаров, которые освободят от пошлин

09:04 11.09.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Города мира. Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных ввозных пошлин.
В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.
В первом списке 12 наименований товаров, в их числе порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир.
Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка.
Эти товары будут освобождены от дополнительных пошлин на период с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года.
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