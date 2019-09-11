В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым", — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что, по предварительным данным, полицейский покончил с собой.
В пресс-службе краевого главка подтвердили смерть полицейского, однако не уточнили причину.
"В данный момент по факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии", — сообщили в пресс-службе.
СМИ сообщают, что полицейский расследовал дела о массовых возгораниях в Курагинском районе и на него оказывали давление черные лесорубы. Однако в краевом главке не подтвердили эту информацию.