В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Начальник полиции поселка Краснокаменск найден мертвым", — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что, по предварительным данным, полицейский покончил с собой.

В пресс-службе краевого главка подтвердили смерть полицейского, однако не уточнили причину.

"В данный момент по факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины. Проверку также проводит управление СК по Хакасии", — сообщили в пресс-службе.