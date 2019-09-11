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РИА Новости

Россия находится на 46 месте в мире по числу пенсионеров, сообщила эксперт

08:25 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПожилая пара в Грачевском парке Москвы
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Пожилая пара в Грачевском парке Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости/Прайм. Население мира, в том числе и в России, стареет, увеличение доли пожилых людей отмечается практически во всех странах, на первом месте стран с самым высоким коэффициентом старения - Япония, Россия - на 46 месте, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
"К сожалению, этот процесс необратим – может время от времени снижаться, но в длительном рассмотрении только развивается - и вызван самим ходом цивилизации. Развитие медицины дало снижение младенческой смертности, а вместе с этим и необходимость в большом количестве детей в семье", - сказала Егорова.
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Однако, с другой стороны, улучшилось качество жизни, как следствие, выросла продолжительность жизни. "Таким образом, снижение численности детей и увеличение продолжительности жизни ведет к росту численности людей старших возрастных групп. Этот процесс называется процессом старения населения и характеризуется показателем – коэффициентом старения, который рассчитывается как отношение людей старше 60 лет к общей численности населения", - объяснила специалист.
В России коэффициент старения на 1 января 2019 года составил 21,5%, в США – 22,0%. "То есть процесс старения населения у нас не зашел так далеко, как в странах западной Европы, но связано это больше всего с людскими потерями в Великой Отечественной войне (непосредственные потери) и неподополученными жизнями (резкое снижение рождаемости) в 40-е годы. Влияние войны отражается на половозрастной структуре населения – наша пирамида имеет волнообразный вид с циклом в 20-30 лет", - рассказала Егорова.
Она уточнила, что рост числа пожилых людей непосредственно скажется и на расходах государственного бюджета, в частности Пенсионного фонда - рост численности пенсионеров увеличит выплаты из бюджета, а индексация и ежегодный перерасчет пенсий потребуют дополнительных средств.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияОбщество
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