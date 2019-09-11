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РИА Новости

Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности

08:18 11.09.2019
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CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly
CC BY 2.0 / Papas Dos / Самолет авиакомпании iFly
Самолет авиакомпании iFly . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Причиной возвращения в Екатеринбург самолета авиакомпании iFly, вылетевшего в китайский курортный город Санья, стала техническая неисправность, следователи начали проверку, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
В ночь на среду рейс F7-9885 Екатеринбург – Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 3.24 (1.24 мск) в Кольцово. По данным аэропорта, вылет в пункт назначения ожидается в 8.30 мск.
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"По предварительным данным, в 0.55 (22.55 мск вторника) во время набора высоты "сработал датчик ошибки механизации". Командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа", – говорится в сообщении.
По информации следователей, пассажиры и члены экипажа не пострадали.
По факту инцидента СК на транспорте начал проверку. Запрошены документы о причинах технической неисправности воздушного судна, о принятых мерах по ее устранению, также опрашиваются наземные службы аэропорта, уточнили в ведомстве.
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iFlyСледственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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