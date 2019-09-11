Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Причиной возвращения в Екатеринбург самолета авиакомпании iFly, вылетевшего в китайский курортный город Санья, стала техническая неисправность, следователи начали проверку, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

В ночь на среду рейс F7-9885 Екатеринбург – Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 3.24 (1.24 мск) в Кольцово. По данным аэропорта, вылет в пункт назначения ожидается в 8.30 мск.

"По предварительным данным, в 0.55 (22.55 мск вторника) во время набора высоты "сработал датчик ошибки механизации". Командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа", – говорится в сообщении.

По информации следователей, пассажиры и члены экипажа не пострадали.