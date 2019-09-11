Роскачество рассказало, как избежать фальшивых благотворителей в интернете

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовил советы, на что следует обращать внимание при переводе денег на благотворительные цели, чтобы избежать фальшивых благотворителей в интернете, говорится в сообщении Роскачества.

"Самое безопасное - жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные, а не переводить частным лицам", - отмечается в сообщении. Организация указывает, что настоящие фонды размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные.

В случае переводов фондам стоит обратить внимание на их сайт. Поскольку он предполагает ввод персональных и платежных данных, страница должна иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. "Об этом свидетельствуют символы "https" и изображение "замочка" в адресной строке", - указывает Роскачество.

"Проверяйте реквизиты - не переводите деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки. Настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом", - напоминает организация. В случае перевода частному лицу, Роскачество замечает, что направлять деньги стоит только тем, кого знаешь лично - друзьям, родственникам, коллегам.

При этом стоит предварительно позвонить и уточнить детали происшествия, поскольку злоумышленники могут взломать аккаунт человека, разместив сообщение о сборе денег. В случае пересылки сообщения о сборе средств в помощь другим людям в соцсети или мессенджере, это надлежит делать только после перепроверки информации. Кроме того, следует также проверить предоставленные для перевода денег реквизиты.