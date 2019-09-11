Соседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова

Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков

СТАФФОРД, 11 сен — РИА Новости, Михаил Тургиев. Семья Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором спецслужб США, проживала в городе Стаффорд под Вашингтоном в районе, где селятся бывшие сотрудники ФБР и отставные военные.

Она занимала самый большой дом в этой местности и исчезла, заметив дежурившего рядом журналиста, рассказали РИА Новости соседи.

Что известно об "информаторе"

Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN . По данным канала, в 2017 году Вашингтон в рамках спецоперации вывез "своего агента", близкого к российским властям.

Автор статьи называл его "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". Также уточнялось, что "экстренная эвакуация" потребовалась из-за небрежного обращения Дональда Трампа с секретными документами.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Дом в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков © РИА Новости / Михаил Тургиев Дом в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков

Позже в СМИ написали, что речь может идти об Олеге Смоленкове, работавшем или в аппарате российского правительства, или в МИД, или в администрации президента, или в Военно-промышленной комиссии.

В Кремле подтвердили, что Смоленков числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, его должность не предусматривала прямых контактов с главой государства, уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Никого нет дома

Двухэтажный особняк со скатной крышей стоит на возвышении. Согласно документам о праве собственности, которые есть в открытом доступе, он принадлежит человеку по имени Олег Смоленков.

Перед домом большая постриженная лужайка на несколько соток, слева — дорога к двум гаражам, примыкающим к основному помещению.

Все шторы и жалюзи закрыты, внутри никакого движения. На звонок корреспондента РИА Новости в дверь никто не ответил.

Корреспондент РИА Новости попробовал позвонить в дверь дома, где, предположительно, живёт семья бежавшего в США Олега Смоленкова. pic.twitter.com/URusn7lIUQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 сентября 2019 г.

Под крышей видны черные стеклянные полусферы камер наблюдения. Слева от входной двери стоят два стула и уличный круглый стол, на нем — в стеклянном лоточке три опаленные полурастаявшие свечи.

За домом видно летний временный бассейн, газовую плиту для барбекю, обширный газон с детской площадкой и небольшой гостевой домик. На улице лежат игрушки, надувные нарукавники для плавания, у забора организовано место для собаки.

Вокруг располагаются похожие дома, в основном двухэтажные, с большими зелеными участками.

Ваш акцент, но ничего не знаю

"У него был ваш акцент. Да, у него был русский акцент. Я познакомился с ним, когда они въезжали. Это было не помню точно когда, но до 4 июля прошлого года. Потому что фейерверки мы запускали вместе, все соседи", — сказал корреспонденту РИА Новости владелец дома напротив Грег Талли.

По его словам, увидев супругу нового жильца с детьми на крыльце, он подошел и предложил присоединиться к остальным жителям района, праздновавшим на улице День независимости.

"Она говорит "No English", в общем, дала понять что не говорит по-английски. Она попросила подождать минуту и пошла за мужем. Вышел мужчина. Он говорил на довольно хорошем английском и сказал "Да, мы только что въехали", — продолжает Талли.

© РИА Новости / Михаил Тургиев На территории дома в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков © РИА Новости / Михаил Тургиев На территории дома в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков

На вопрос, откуда они, человек с акцентом сказал, что из Северной Виргинии.

"Ну я сказал: "Добро пожаловать в наши места". Я представился, он представился", — говорит Талли.

Однако уверяет, что не запомнил имени и не знает, из какой страны был его сосед. Тот также рассказал, что не работает. "Работа будет позже", — так он пояснил это Талли.

Не помог в определении имени жильца и почтальон, который как раз в это время приехал с корреспонденцией. Он помнил, что видел владельца дома, но не общался с ним.

"Кажется, что-то такое. Похоже", — так он ответил на вопрос, знакомо ли ему имя Олега Смоленкова.

Уехали моментально

По словам Талли, семья русских держалась особняком. Он видел их, когда кто-то выгуливал собаку, они махали друг другу руками.

"Думаю, раз или два мы всего столкнулись лицом к лицу. И я остановился, сказал: "Привет, как дела", но она не особо говорила по-английски", — вспоминает он.

Талли рассказал, что узнал о том, кем может быть его сосед, от журналиста издания Daily Beast, который постучался к ним накануне.

"Потом он пошел в другой дом к соседке и напугал ее. Она звонила, я сказал, что это просто журналист. Она и ее муж поговорили с ним", — описывает он недавние события.

© РИА Новости / Михаил Тургиев На территории дома в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков © РИА Новости / Михаил Тургиев На территории дома в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков

Журналист потом написал, что те соседи рассказали, как предполагаемый Смоленков сидел в машине и ждал приезда русских.

"Они (русская семья. — Прим. ред.) увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали. <...> И на этом все", — говорит Талли.

Соседи, на которых он ссылается, не открыли дверь. Кто-то приподнял занавеску в ответ на стук в дверь, но навстречу никто так и не вышел.

В доме, из которого через дорогу открывается прямой вид на особняк, женщина просто отрицательно помотала головой через окно.

Дом с историей

Как рассказал Талли, он никогда не наблюдал никакой охраны или полиции рядом с домом русского. Это район примерно из 40 особняков, где все друг друга знают.

"Я беспокоился утром за их собаку, потому что мой друг сказал, что звонил в полицию и ФБР, и они собирались кого-нибудь прислать этим утром", — говорит он.

По словам соседа, система охраны с камерами слежения на доме осталась от прежних жильцов, у которых была своя охранная компания American Security.

"Они (русские. — Прим. ред.) стали его пятыми владельцами за 15 лет, что странно: большая часть живущих тут — это первые владельцы с 2003 года", — сказал Талли.

До россиянина тут жили семья хирургов-кардиологов, перед ними — стоматолог, ранее — агент ФБР, а первым хозяином был тот самый владелец охранной фирмы.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Камеры в доме в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков © РИА Новости / Михаил Тургиев Камеры в доме в Стаффорде, где, предположительно, проживал бежавший в США Олег Смоленков

Непростые соседи

"Этот — это все ФБР", — рассказала РИА Новости живущая чуть в отдалении Николь Клементс, сама — бывшая сотрудница военной разведки США.

В 15 милях находится академия ФБР, в тех же краях располагается база морской пехоты, поясняет женщина.

По ее словам, лет десять назад ей довелось побывать даже внутри дома, когда выезжавший оттуда агент ФБР распродавал вещи. Она хорошо запомнила огромную комнату с роялем.

Однако никого, похожего на россиянина, Клементс не припоминает.

Странности

Оба согласившихся поговорить с РИА Новости жителя считают странным, что дом был записан на настоящее имя Смоленкова, если он действительно информатор ФБР.

"Представить не могу, что это сделано на его имя. Это выглядит неправдоподобно. Потому что просто это так легко найти", — считает Клементс.

Она рекомендовала обратиться к соседу напротив, который, по ее словам, работает в ФБР и "у него есть досье на каждого жителя". Правда, женщина сразу оговорилась, что тот человек вряд ли станет общаться. Дверь действительно не открыли.

К тому времени на дороге у предполагаемого дома Смоленкова появился белый джип Ford. С прожектором на левом боковом зеркале и дополнительным номером на бампере SSS-007. Какое-то время он постоял рядом, потом отъехал чуть дальше по улице и встал на обочине, повернувшись в сторону дома.

В ответ на показанное изображение этой машины Клементс сказала, что это, скорее всего ФБР, так как автомобиль точно не из местных.