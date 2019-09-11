Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Расходы россиян на сотовую связь за год выросли на 11%, свидетельствуют данные исследования "Яндекс.Деньги", которое компания распространила через пресс-службу.

Аналитики компании изучили траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. Меньше всего платят в Омске — 238 рублей.

По данным компании, сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

Отмечается, что расходы на домашний интернет выросли за год на 9%, а на платное телевидение и онлайн-кинотеатры уменьшились почти на 13%.

Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке "Яндекс.Денег", составляет 880 рублей. Больше всего тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля.

Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.

"За ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше", - подсчитали аналитики.