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РИА Новости

Трамп призвал приспустить флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года

07:57 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал приспустить флаги в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года.
"Настоящим я, Дональд Трамп, президент США, объявляю 11 сентября 2019 года Днем патриота. Я призываю все департаменты, агентства и ведомства США приспустить флаги на День патриота в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
04:00РИА Новости
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
В среду 18-я годовщина атаки террористической организации "Аль-Каида"* на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра.
В сентябре 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 пропали без вести.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке. Архивное фото
30 июля, 07:39РИА Новости
СМИ узнали о готовности организатора теракта 11 сентября дать показания
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