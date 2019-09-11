В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В московском СИЗО-2, так называемой "Бутырке", члены ОНК обнаружили заключенных, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях. Об этом ответственный секретарь столичной комиссии Иван Мельников рассказал В московском СИЗО-2, так называемой "Бутырке", члены ОНК обнаружили заключенных, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях. Об этом ответственный секретарь столичной комиссии Иван Мельников рассказал "Комсомольской правде"

По его словам, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных.

Как отметил Мельников, в ходе визита выяснилось, что действительно в одной из этих старых камер, которые не соответствуют никаким современным параметрам, содержатся двое арестованных — обвиняемые в разбое.

"Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных, Туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати", — рассказал секретарь ОНК.

Он добавил, что окно в камере "крошечное", из трубы постоянно течет вода. "Смесителя никакого нет. Когда при нас задержанные перекрыли вентиль, вода беспрерывным потоком побежала в туалетной дырке. Попасть в казематы можно только по крутой чугунной лестнице", — добавил он.

Мельников пояснил, что содержащиеся там заключенные — впервые за решеткой, так называемые первоходы. "Права им никто не объяснил, так что про условия содержания, положенные по закону, им не известно", — отметил правозащитник.