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РИА Новости

В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных

07:32 11.09.2019 (обновлено: 15:25 11.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВнешний вид Бутырского следственного изолятора
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В московском СИЗО-2, так называемой "Бутырке", члены ОНК обнаружили заключенных, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях. Об этом ответственный секретарь столичной комиссии Иван Мельников рассказал "Комсомольской правде".
По его словам, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, уже давно не функционируют как тюрьма, а используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. Тем не менее в ОНК поступила информация, что администрация все же в последнее время стала содержать там заключенных.
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Как отметил Мельников, в ходе визита выяснилось, что действительно в одной из этих старых камер, которые не соответствуют никаким современным параметрам, содержатся двое арестованных — обвиняемые в разбое.
"Условия просто жуткие — крошечное помещение не больше четырех метров квадратных, Туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати", — рассказал секретарь ОНК.
Он добавил, что окно в камере "крошечное", из трубы постоянно течет вода. "Смесителя никакого нет. Когда при нас задержанные перекрыли вентиль, вода беспрерывным потоком побежала в туалетной дырке. Попасть в казематы можно только по крутой чугунной лестнице", — добавил он.
Мельников пояснил, что содержащиеся там заключенные — впервые за решеткой, так называемые первоходы. "Права им никто не объяснил, так что про условия содержания, положенные по закону, им не известно", — отметил правозащитник.
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
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ОНКФедеральная служба исполнения наказаний РФОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Все правильно, в таких условиях не должны сидеть люди, осуждённые за разбой. Их надо садить в обычную камеру. А в старую башню надо садить людей которые миллионами воруют.
11 сентября, 09:04
СКСергей Калинкин
1601120020
Бедняги... Они такие герои разбойники а их в такие неусловия засунули
11 сентября, 07:58
русский немец
1174221018
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