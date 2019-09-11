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РИА Новости

В Нижегородской области потушили пожар на складе ГСМ

07:26 11.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в единую-дежурно-диспетчерскую службу Богородского района в 18.20 во вторник. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Горели пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля. К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр.
"В 2.10 пожар в Кудьминской промзоне Богородского района полностью потушен", - сообщает пресс-служба ведомства.
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