В Якутии принимают оперативные меры по завозу грузов из-за обмеления рек

ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Власти Якутии в связи с обмелением принимают оперативные меры по навигационной доставке грузов по реке Яна в арктические районы, план завоза грузов в республику по реке Лена выполнен на 72,2%, сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

Как отметили в ведомстве, рабочая группа под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова посетила Усть-Янский район.

В ходе визита отмечено, что в связи с обмелением реки Лена и арктических рек завоз грузов осуществляется в сложных гидрологических условиях.

С восьмого августа действует ограничение судоходства на участке Усть-Куйга – Нижнеянск. Такое ограничение вводилось в прошлом году с 13 августа до 11 сентября.

"Рабочей группой приняты оперативные меры по завозу грузов по реке Яна. В настоящее время из-за небольшого подъема уровней воды на реке Яна, флот ООО "Янское речное пароходство" и ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" начали завоз грузов из поселка Нижнеянск в Усть-Куйгу, но только загруженными на 30%", - рассказали в пресс-службе.

План завоза жизнеобеспечивающих грузов в настоящую навигацию в арктические районы Якутии составляет 382,1 тысяч тонн, из них отгружено – 354 тысяч тонн, или 92,6%, до мест назначения доставлено 252,3 тысяч тонн или 66,2 %.

Ограничения по осадке судов действуют также на реке Лена. Они были введены впервые с 1985 года. Ограничения действуют на участке Усть-Кут до устья реки Витим, с 13 августа – до села Синск, с 15 августа – до устья реки Вилюй, с 19 августа – до Жиганска, с 22 августа – до острова Столб.

"До завершения навигации 2019 года осталось чуть больше месяца. В период навигации в республику план завоза составляет 1 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, с начала навигации отгружено 1055,7 тысяч тонн или 84,8% от плана, доставлено 899,1 тысяч тонн или 72,2% от плана", - поделились в госкомитете.