Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T07:22Z
https://ria.ru/20190911/1558552413.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/145070/01/1450700184_0:141:3000:1829_1036x0_80_0_0_6485e3b67891c40ac0dce8fb628b20d5.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии принимают оперативные меры по завозу грузов из-за обмеления рек

07:22 11.09.2019
194
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в фотобанк
Якутия. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Власти Якутии в связи с обмелением принимают оперативные меры по навигационной доставке грузов по реке Яна в арктические районы, план завоза грузов в республику по реке Лена выполнен на 72,2%, сообщает пресс-служба госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.
Как отметили в ведомстве, рабочая группа под руководством первого вице-премьера Алексея Колодезникова посетила Усть-Янский район.
В ходе визита отмечено, что в связи с обмелением реки Лена и арктических рек завоз грузов осуществляется в сложных гидрологических условиях.
С восьмого августа действует ограничение судоходства на участке Усть-Куйга – Нижнеянск. Такое ограничение вводилось в прошлом году с 13 августа до 11 сентября.
"Рабочей группой приняты оперативные меры по завозу грузов по реке Яна. В настоящее время из-за небольшого подъема уровней воды на реке Яна, флот ООО "Янское речное пароходство" и ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" начали завоз грузов из поселка Нижнеянск в Усть-Куйгу, но только загруженными на 30%", - рассказали в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
6 сентября, 09:23Республика Саха (Якутия)
Обмеление реки Лена может продлиться несколько лет, заявил глава Якутии
План завоза жизнеобеспечивающих грузов в настоящую навигацию в арктические районы Якутии составляет 382,1 тысяч тонн, из них отгружено – 354 тысяч тонн, или 92,6%, до мест назначения доставлено 252,3 тысяч тонн или 66,2 %.
Ограничения по осадке судов действуют также на реке Лена. Они были введены впервые с 1985 года. Ограничения действуют на участке Усть-Кут до устья реки Витим, с 13 августа – до села Синск, с 15 августа – до устья реки Вилюй, с 19 августа – до Жиганска, с 22 августа – до острова Столб.
"До завершения навигации 2019 года осталось чуть больше месяца. В период навигации в республику план завоза составляет 1 245 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, с начала навигации отгружено 1055,7 тысяч тонн или 84,8% от плана, доставлено 899,1 тысяч тонн или 72,2% от плана", - поделились в госкомитете.
В Якутске и Жатае из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. В республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что ситуация с обмелением рек в Якутии не повлияла на завоз нефтепродуктов для нужд топливных компаний, дефицита на рынке не ожидается.
2 июля в Якутии отметили День реки Лены
2 сентября, 13:41РИА Новости
Эксперты назвали причины обмеления реки Лены
010000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния