Выявлены нарушения в цехе производства продукции автоматов Healthy Food

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food, сообщается на сайте ведомства.

"Расследование вспышки проводилось в отношении производителя здорового питания (цех ООО "ХЭЛФИ ФУД ПРОДАКШН"), организаций, осуществляющих реализацию этой продукции... а также производителей, осуществлявших поставки сырья... При расследовании в цехе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние помещений неудовлетворительное, часть оборудования ржавое, а холодильное оборудование неисправно. Кроме того, производство осуществлялось без инструкции, а готовые блюда оставлялись на следующий день. В ведомстве добавили, что в холодильных камерах хранились вместе готовая и сырая продукция, в том числе мытые и грязные овощи. По данным ведомства, на часть сырья не были предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, готовую продукцию маркировали заранее и неправомерно продлевали сроки годности.

"Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили и про проверку двух кафе Healthy Food, где было выявлено отсутствие документов на продукцию, подтверждающих ее качество и безопасность, отсутствие достаточного количества холодильников, отсутствие гардеробов и санузлов для персонала, также не все сотрудники имели прививки против кишечных инфекций.

"Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с привлечением Референс-центра ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" по мониторингу за сальмонеллезами, экспертной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", его филиалов в административных округах, которые подтвердили эпидемиологическую связь случаев заболеваний сальмонеллезом среди пострадавших с продукцией производителя", - говорится в сообщении.