На Сахалине реанимировали пациента, у которого 25 минут не билось сердце

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сахалинской областной больнице врачи вернули к жизни 56-летнего пациента, у которого 25 минут не работало сердце, сообщает агентство "Сахалин и Курилы".
Заведующий отделением Андрей Науменко рассказал, что спасти мужчину помогло новое оборудование, недавно поставленное в медучреждение.
Восстановить сердечную деятельность удалось с помощью автоматического наружного кардиомассажера. Он надавливает на грудь больного с рассчитанной силой, делая непрерывный массаж сердца. Проводить реанимацию можно не только в больнице, но и в движении, например, в автомобиле скорой или в вертолете.
Пациента уже перевели в отделение кардиологии. Он стал третьим, кого за десять дней помог спасти новый аппарат, отмечает Науменко.
© Фото : Официальный сайт Губернатора и правительства Сахалинской областиАвтоматический аппарат, позволяющий проводить непрерывный массаж сердца, в Сахалинской областной больнице
© Фото : Официальный сайт Губернатора и правительства Сахалинской области
Автоматический аппарат, позволяющий проводить непрерывный массаж сердца, в Сахалинской областной больнице