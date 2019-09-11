На Сахалине реанимировали пациента, у которого 25 минут не билось сердце

Восстановить сердечную деятельность удалось с помощью автоматического наружного кардиомассажера. Он надавливает на грудь больного с рассчитанной силой, делая непрерывный массаж сердца. Проводить реанимацию можно не только в больнице, но и в движении, например, в автомобиле скорой или в вертолете.