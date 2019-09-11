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РИА Новости

Утопившую своих детей жительницу Камчатки заключили под арест

06:49 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен - РИА Новости. Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, заключена под стражу, сообщат краевое следственное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало об уголовном деле, возбужденном в отношении 27-летней женщины, которая, по версии следствия, утопила двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет). Расследование взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
"Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц). По ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая 1,5-месячная дочь. Как утверждают очевидцы, она зашла в воду, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку. Полицейские смогли добраться до женщины только на лодке. К этому времени дети уже утонули, сама женщина не пострадала. По данным источника, женщина окончила Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, работала в Вилючинске инженером.
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Вчера, 05:52РИА Новости
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
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