В Комсомольске-на-Амуре проводят проверку после нападения пса на ребенка

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Полиция Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства нападения стаффордширского терьера не девочку, которая попала в больницу с многочисленными укусами, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
"В полицию из больницы поступила информация о поступлении к ним девочки с множественными укушенными ранами. По предварительным данным, во дворе дома на ребенка напал стаффордширский терьер. Полиция проводит проверку", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.