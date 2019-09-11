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РИА Новости

СМИ: в Иране задержали трех граждан Австралии

06:44 11.09.2019
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Трое граждан Австралии задержаны в Иране, сообщает австралийский телеканал ABC News.
По данным телеканала, одна женщина находится за решеткой уже почти год, а другие двое являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.
Австралийское правительство предупреждает граждан о рисках при поездках в Иран.
"Пересмотрите, нужно ли вам ехать, в связи с рисками, что иностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы", - приводит телеканал заявление правительства.
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