Москалькова надеется на деэскалацию отношений России и Украины

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Одновременное освобождение задержанных лиц РФ и Украиной, ставшее первой исторической гуманитарной акцией за последние годы, дает возможность на будущие договоренности между странами о деэскалации отношений, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции во Владивостоке.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
"Я только что приехала после участия в крупномасштабной, пожалуй, первой исторической гуманитарной сейчас за последние годы акции, связанной с обменом РФ и украинских граждан, которые были заключены. И как никогда государство ощутило, и мы поняли как важен наш институт во взаимодействии со спецслужбами, с обществами гражданского сообщества. Мы смогли вернуть 70 человек в свои семьи, которые звонили в отчаянии, потеряв надежду, что они могут увидеть своих близких. Мы нашли форму, которая не в рамках закона, правил, но в рамках принципа справедливости. Благодаря президентам (России и Украины - ред.) мы нашли возможность и договоренность работать на деэскалацию отношений между государствами", - сказала омбудсмен.