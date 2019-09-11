Москалькова надеется на деэскалацию отношений России и Украины

"Я только что приехала после участия в крупномасштабной, пожалуй, первой исторической гуманитарной сейчас за последние годы акции, связанной с обменом РФ и украинских граждан, которые были заключены. И как никогда государство ощутило, и мы поняли как важен наш институт во взаимодействии со спецслужбами, с обществами гражданского сообщества. Мы смогли вернуть 70 человек в свои семьи, которые звонили в отчаянии, потеряв надежду, что они могут увидеть своих близких. Мы нашли форму, которая не в рамках закона, правил, но в рамках принципа справедливости. Благодаря президентам (России и Украины - ред.) мы нашли возможность и договоренность работать на деэскалацию отношений между государствами", - сказала омбудсмен.