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РИА Новости

Антонов обсудил с супругой Бута его заключение в США и дальнейшие шаги

06:04 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Бут. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов во вторник провёл встречу в посольстве с супругой отбывающего наказание в американской тюрьме Виктора Бута Аллой, а также адвокатами россиянина.
По итогам встречи посол сообщил, что дипмиссия сделает все, что в ее силах для обеспечения Бута необходимой консульской помощью, а также будет добиваться его освобождения.
Он также рассказал, что встреча Бута с семьёй, по его информации, запланирована на четверг.
"Они (впечатления от встречи с Аллой Бут) смешанные", - рассказал Антонов по итогам разговора с супругой заключенного россияниня.
Он добавил, что "прекрасно понимает семью Виктора Бута - (жену), которая долго не видела своего супруга, дочку, которая практически выросла без него".
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"Что касается нашего посольства, то мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее воссоединилась семья. Мы настаиваем на том, чтобы Виктор Бут был освобождён. Возможность приезда семьи Бута в Соединённые Штаты мы рассматриваем как промежуточный шаг, не более того. Как я понимаю, уже послезавтра они смогут увидеться", - отметил посол.
"Хочу подчеркнуть, что и дальше мы будем оказывать консульское содействие, обеспечивать его поддержку в Соединённых Штатах Америки до того момента, как он будет освобождён... Нам удалось добиться того, что они смогут увидеться в течение недели четыре раза. На этом этапе это максимум, чего мы добились... Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к правозащитным организациям, будь то здесь, в Америке, будь то в России, чтобы они больше уделяли внимания этой ситуации как с Виктором Бутом, так и с другими россиянами, которые несправедливо попали в американские тюрьмы", - заключил дипломат.
Алла Бут, в свою очередь, поблагодарила посольство за тёплый приём, однако отказалась говорить о том, какие шаги они договорились предпринимать.
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Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Ранее стало известно, что госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с ним в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила журналистам сама супруга россиянина.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.
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Алла БутАнатолий АнтоновВиктор БутРоссияСШАВ мире
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