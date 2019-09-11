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РИА Новости

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

06:02 11.09.2019 (обновлено: 06:05 11.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.
Если в ходе перестановок в правительстве в октябре прошлого года многие министры сохранили свои посты, то сейчас на прежних должностях останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
Два министра сменятся, как это принято говорить в Японии, "по горизонтали" — глава МИД Таро Коно станет министром экономики, а МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Еще два человека, которые занимали министерские посты при прежних кабинетах, снова вернутся в правительство, остальные же 13 человек впервые войдут в состав кабмина.
Как ожидается, во второй половине дня будет объявлен новый состав правительства. Затем новый кабинет министров вечером в среду пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
05:03РИА Новости
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
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ЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Блин что у них там за бардак творится то в Италии правительство ушло в отставку, то в Японии. Хорошо что у нас порядок, стабильность и это показали последнии выборы почти все губернаторы получили поддержку в районе 80%.
11 сентября, 06:38
Вася Кремлеботов
445224127
Тогда когда ты перестанешь голосовать за владимир владимировича.
11 сентября, 06:54
Вася Кремлеботов
41900044
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