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РИА Новости
Единый день голосования

Глава Бурятии призвал протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

05:44 11.09.2019 (обновлено: 11:07 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в видеообращении на своей официальной странице в фейсбуке призвал недовольных итогами выборов мэра Улан-Удэ признать их результаты и с уважением относиться к выбору горожан.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте — сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.
Ранее пресс-служба бурятского уполномоченного по правам человека сообщила, что в понедельник на стихийном митинге на площади Советов в Улан-Удэ протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра. Омбудсмен Юлия Жамбалова заявила, что выяснит законность задержания участников акции, и подчеркнула, что результаты голосования признаны состоявшимися и легитимными. В МВД подтвердили, что задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия.

"Жители сделали свой выбор. С большим преимуществом, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты, пришедшие на выборы, будут с уважением относится к выбору горожан. <…> У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности. У нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательного решения. Он как сенатор, член Совета федерации, если радеет за интересы жителей, может помочь нам продвинуть их на федеральном уровне", — сказал Цыденов.

Он также призвал не подставлять людей и не призывать нарушать законы.
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Вчера, 07:04Единый день голосования
В Бурятии омбудсмен разбирается с задержанием недовольных итогами выборов
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Единый день голосованияАлексей ЦыденовБурятияПолитика
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