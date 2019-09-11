Глава Бурятии призвал протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

"Жители сделали свой выбор. С большим преимуществом, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты, пришедшие на выборы, будут с уважением относится к выбору горожан. <…> У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности. У нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательного решения. Он как сенатор, член Совета федерации, если радеет за интересы жителей, может помочь нам продвинуть их на федеральном уровне", — сказал Цыденов.