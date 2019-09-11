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РИА Новости
Война в Сирии

Завод по производству арматуры под Алеппо выпустил первую продукцию

05:04 11.09.2019 (обновлено: 05:05 11.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 11 сен - РИА Новости. Восстановленный под Алеппо завод по производству арматуры выпустил первую партию продукции, за смену на предприятии в промышленной зоне Шейх-Наджар перерабатывают до 800 тонн стали, сообщил директор компании-владельца завода Фатих Катаржи.
Столь масштабное для страны производство заработало впервые после окончания боев за город, которые окончились в декабре 2016 года победой правительственных войск.
По состоянию на последний довоенный год, в Шейх-Наджаре действовало более 1,9 тысяч компаний. Крупнейший в провинции Алеппо завод, на котором трудятся 400 человек, был восстановлен еще полтора года назад, соответствующие работы заняли всего четыре месяца. Однако наладить производство до сих пор не было возможности, причиной стали введенные еще до войны экономические санкции Запада против Дамаска.
"Мы восстановились в очень короткие сроки, но из-за западных санкций не могли закупать сырье за рубежом и предприятие простаивало почти девять месяцев. Спасибо России, ваша страна стала поставлять в Сирию сырье, так что мы наконец-то смогли приступить к работе", - сказал журналистам Фатих Катаржи.
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
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По его словам, арматуру в Алеппо производили и раньше, но в отличие от мелких кустарных производств, способных удовлетворить лишь единичные частные заказы, завод обеспечивает все строительные компании, задействованные на восстановительных работах. График предприятия подразумевает две смены, в каждую выходят по 200 человек. В основном это вернувшиеся беженцы и внутренние переселенцы, поначалу далеко не у всех был опыт работы на подобном производстве.
"Своих инженеров мы готовим сами - каждые два-три месяца к нам приезжают профессора из университета Алеппо и бесплатно проводят специальные курсы с нашими работниками. Кстати, если мы видим одаренного сотрудника, мы направляем его учиться за рубеж за счет компании", - добавил Катарджи.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, в настоящее время в 345 населенных пунктах в провинциях Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Дераа, Латакия, Хама, Хомс, Ракка, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда восстанавливают или ремонтируют более 2,6 тысячи жилых домов, 220 школ, 165 дошкольных и 225 медицинских учреждений, а также почти 200 хлебопекарен, более 200 электроподстанций и свыше 90 культовых сооружений.
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Война в СирииСирияАлеппо
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